Redmi Pad SE показали на рендерах

Сетевые инсайдеры поделились новыми качественными изображениями планшета Redmi Pad SE, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, 11-дюймовым экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц, яркостью 400 кд/кв.м., контрастностью 1500:1 и 70% охватом цветовой палитры NTSC, тыльной камерой на 8 Мп и селфи-камерой на 5 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, корпусом с размерами 255,53:167,08:7,36 мм и массой 478 г.