Redmi Router AX6 стоит 57 долларов

Redmi Router AX6, который некоторое время красовался на просторах интернета в сливах информации, официально отправился в продажу и пользуется невероятным спросом. Виной тому, конечно же, стоимость - 57 долларов это достаточно низкая цена для современного продукта, которая позволяет любому пользователю получить доступ к Wi-Fi 6. Благодаря этому пользователь может с полным комфортом работать в интернете с хорошей скоростью, получать море полезной информации и не думать о том, что его роутер ограничивает его в возможностях. Правда, стоит сказать, что Redmi Router AX6 пока что продают только в Китае, так что говорить о стоимости для нашей страны пока что рано. Но выглядит гаджет очень даже внушительно и интересно, стоит своих денег.