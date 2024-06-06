Redmi Smart Fire TV 32 2024 Edition оценен в 145 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Redmi Smart Fire TV 32 2024 Edition, которая уже появилась в продаже на дебютном индийском рынке по цене в 145 долларов. Новинка характеризуется 32-дюймовой панелью с разрешением 1366:768 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, технологией Vivid Picture Engine, углами обзора 178 градусов, скоростью отклика 6,5 мс, металлическим корпусом, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, DTS-HD и DTS Virtual:X, четырехъядерной платформой Cortex A35 с графикой Mali G31 MP2, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.0, двумя интерфейсами USB 2.0 и двумя HDMI, а также предустановленной прошивкой Fire OS 7.