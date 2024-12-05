Redmi Smart TV A75 2025 Energy Saving Editon оценен в $410

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Redmi Smart TV A75 2025 Energy Saving Edition, которая получила 75-дюймовую матрицу с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровую частоту 144 Гц, точностью цветопередачи ΔE≈2, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, четырёхъядерным чипом Cortex-A35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-динамиками, 20-Вт акустической системой, состоящей из двух динамиков, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, интерфейсами HDMI и USB, портом Ethernet и аудиовыходом S/PDIF. Телевизор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 3000 юаней или около 410 долларов.