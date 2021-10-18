Redmi Smart TV X 2022 получит экран с частотой обновления 120 Гц

Хотя об этой грядущей линейке известно немного, мы ожидаем, что компания выпустит три модели - 50-дюймовую, 55-дюймовую и 65-дюймовую, учитывая, что предыдущее поколение имело эти три размера на момент запуска компанией. Ожидается, что Smart TV будут поставляться с дисплеями 4K с поддержкой HDR10+. Кроме того, предшественники Redmi Smart TV X 2020 имеют такие функции, как DTS Virtual X, Dolby Audio, Dolby Vision и MEMC. Также есть вероятность что в новых моделях сохранятся такие функции как 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти.