Redmi Smart TV X 2022 получит экран с частотой обновления 120 Гц

Xiaomi уже подтвердила, что 20 октября компания запустит новые модели Smart TV под своим брендом Redmi в Китае, получившие название Redmi Smart TV X 2022. Компания поделилась тизерным изображением для этой новой серии Smart TV, которое показывает, что устройство будет поддерживать высокую частоту обновления 120 Гц. Она добавляет, что этим компания стремится создать новое поколение флагманских стандартов для молодежи.

Хотя об этой грядущей линейке известно немного, мы ожидаем, что компания выпустит три модели - 50-дюймовую, 55-дюймовую и 65-дюймовую, учитывая, что предыдущее поколение имело эти три размера на момент запуска компанией. Ожидается, что Smart TV будут поставляться с дисплеями 4K с поддержкой HDR10+. Кроме того, предшественники Redmi Smart TV X 2020 имеют такие функции, как DTS Virtual X, Dolby Audio, Dolby Vision и MEMC. Также есть вероятность что в новых моделях сохранятся такие функции как 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти.
Комментарии и отзывы Redmi Smart TV X 2022
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