Redmi Smart TV X 2022 вышел в Китае

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажи телевизоры линейки Redmi Smart TV X 2022, в которую вошли версии на 55 и 65 дюймов. Новинки могут похвастаться разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), высокой кадровой частотой (120 Гц), цельнометаллическим корпусом с полноэкранной подсветкой, типичным временем отклика в градациях серого 6,5 мс, 10-битной глубиной цвета, 94% охватом цветовой гаммы P3, поддержкой FreeSync Premium, Dolby Vision и MEMC, четырьмя динамиками, двумя крупными звуковыми резонаторами объёмом по 0,38 л с выходной мощностью 25 Вт, поддержкой Dolby Atmos, процессором MediaTek MTK 9650, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, двумя разъемами HDMI 2.0 (eARC), одним HDMI 2.1 (4K 120 Гц), двумя интерфейсами USB и четырьмя микрофонами. Цена телевизоров составляет 422 и 547 долларов соответственно.