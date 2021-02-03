Redmi Smart TV готовится к релизу в марте

Xiaomi является не только крупнейшим в Индии брендом смартфонов, но и ведущим в стране брендом умных телевизоров. Китайский технологический гигант вышел на телевизионный рынок Индии в начале 2018 года, с тех пор он зарекомендовал себя как важный игрок в телевизионном сегменте. Тем не менее, по слухам, суббренд Xiaomi Redmi также скоро запустит свои телевизоры на территории этой страны. Redmi начала продавать телевизоры после того, как в 2019 году стала независимым брендом. В отличие от телевизоров Xiaomi под брендом Mi, телевизоры Redmi предлагают лучшие характеристики и функции по более низким ценам. Также практически все модели, предлагаемые брендом — телевизоры с большой диагональю дисплея, так что стоит подождать марта и посмотреть на свежие новинки.

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