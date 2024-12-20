Redmi Turbo 4 показали на рендере

Китайские источники опубликовали первое изображение смартфона Redmi Turbo 4, релиз которого ожидается в начале 2025 года. Судя по рендеру, аппарат получит вертикально ориентированную основную камеру с двумя модулями, плоские грани корпуса и очень узкие рамки вокруг дисплея. Что до технических характеристик, устройство оснастят 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 с графическим адаптером Immortalis-G720 MC7, плоским OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Также ожидается выход смартфона Redmi Turbo 4 Pro с батареей ёмкостью минимум 6500 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки и суббфлагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8s Elite.

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