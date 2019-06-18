Redmi готовит к выходу Pro 2

Смартфон будет оснащен встроенным в экран дактилоскопическим сканером, и этот датчик можно рассмотреть на рендере. Текст также сообщает, что основной модуль тыльной камеры будет иметь разрешение 48 МП. Будущий флагманский смартфон от Redmi будет иметь дисплей с очень узкими рамками и без всяких намеков на вырез или отверстие. Таким образом, логично предположить, что селфи-камера будет иметь выдвижную конструкцию. А тыльная камера – впервые в истории бренда – получит три оптических блока.О стоимости новинки пока неизвестно.