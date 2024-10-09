Redmi готовит новый игровой планшет на чипе Qualcomm

Сегодня появились данные от надёжных источников о том, что компания Redmi, которая принадлежит китайскому гиганту Xiaomi, крайне активно работает над новым игровым планшетом, который, по неофициальной информации, будет оснащён мобильным процессором Qualcomm серии Snapdragon 8. Хотя точная модель чипа китайскими инсайдерами пока что не раскрывается, многие специалисты предполагают, что это будет Snapdragon 8s Gen 3, который скорее относится к верхнему сегменту среднего уровня и предоставляет крайне высокую производительность в играх и не только. Этот процессор будет заметным улучшением по сравнению с предыдущими планшетами Redmi, которые использовали куда более доступные и слабые решения от других производителей, и символизирует небольшой шаг компании в сторону более премиального сегмента электроники.

Стоит напомнить, что ранее производитель чаще всего выпускал исключительно бюджетные планшеты, которые, естественно, похвастаться приличной производительностью не могли при всём желании. При этом есть возможность, что бренд также выберет Snapdragon 8 Gen 2 в качестве платформы для планшета нового поколения, но точная информация пока что отсутствует и мы можем лишь предполагать. При этом стоит сразу отметить, что планшет точно не получит Snapdragon 8 Gen 3 или Snapdragon 8 Gen 4. Это слишком дорогие планшеты — в данном случае компании придётся конкурировать с лидерами рынка, а это будет сложно сделать после выпуска исключительно бюджетных решений.
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