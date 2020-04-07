Redmi готовит новый роутер

Появилась информация о том, что компания Redmi, которая уже является дочерним предприятием компании Xiaomi, планирует отправить в продажу новый роутер. О самом продукте не так уж много информации на самом деле, так как компания пока что не показала ни фотографии новинки, ни характеристики, ничего. С другой стороны, компания уже сейчас сообщила, что новинка получит поддержку Wi-Fi 6. Благодаря этому будет увеличен радиус, в котором пользователь сможет получать скоростной интернет по беспроводной сети, плюс скорость будет выше. Это очень крутой бонус на самом деле, но мы пока что не можем сказать точно, когда устройство будет представлено и когда попадет в продажу. Все же сейчас не самая лучшая ситуация для анонсов новинок.