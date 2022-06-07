Redmi представила 27-дюймовый 4K-монитор

Xiaomi начала принимать заказы на новый недорогой 27-дюймовый 4K-монитор от бренда Redmi. Рекомендованная цена монитора в Китае составляет 2 000 юаней (300 долларов).

За свою стоимость монитор от Redmi предлагает привлекательные характеристики. Это IPS-панель с разрешением 3840 x 2160 пикселей, частотой кадров 60 Гц, охватом 100% sRGB и 95% цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 350 кд/м2 и контрастностью 3000: 1. Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400. Новинка оснащена специальным режимом "For Mac", она уменьшает визуальные различия между монитором и экраном ноутбука. Также монитор может выступать в роли док-станции USB, благодаря разъему USB Type-C.