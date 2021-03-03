Redmi представила 27-дюймовый монитор

Redmi представила 27-дюймовый монитор с IPS-панелью и разрешением 1080p. Частота обновления составляет 75 Гц, широкие углы обзора до 178 градусов. Дисплей сам по себе тонкий, толщина всего 7,5 мм.

Соотношение сторон монитора 16: 9, яркость 300 кд/м², коэффициент контрастности составляет 1000: 1, монитор обеспечивает охват цветовой гаммы sRGB 100%.

Монитор имеет классический дизайн, встроенные функции для защиты глаз пользователя, такие как режим слабого синего света и другие. На задней панели есть разъем HDMI, VGA, USB, аудиоразъем. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку высоты, поворота в стороны и регулировку угла наклона.

Ожидается, что новый монитор от Redmi поступит в продажу 8 марта в Китае. Заявленная цена 799 юаней (123 доллара).
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