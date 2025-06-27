Redmi представила геймерский компактный планшет K Pad

Сегодня компания Redmi официально представила K Pad — свой первый компактный планшет, ориентированный на геймеров. Устройство оснащено 8,8-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 3008х1880 пикселей, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10. Корпус выполнен из цельного металла, толщина составляет всего 6,46 мм, а вес — 336 граммов. Планшет построен на базе мобильного процессора MediaTek Dimensity 9400+, как и недавно представленный Redmi K80 Ultra, и предлагается в конфигурациях до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Так как серия Redmi K ориентирована на геймеров, K Pad получил систему активного охлаждения с испарительной камерой площадью 12050 мм2 — она помогает удерживать температуру под контролем во время длительных игровых сессий.

Одной из особенностей планшета является наличие сразу двух портов USB Type-C. Один расположен снизу, второй — сбоку. Это позволяет играть во время зарядки, не мешая хвату, что на самом деле на рынке встречается крайне редко. Встроенная батарея на 7500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, так что проблем с длительностью автономной работы и скоростью зарядки у планшеты быть не должно. С другой стороны, для игрового устройства батарея не такая уж и большая — у некоторых смартфонов имеется батарея на 7200 мАч, хотя у них диагональ дисплея заметно меньше. Это стоит учитывать перед покупкой, так как при длительных игровых сессиях явно придётся использовать портативный аккумулятор.