Redmi станет отдельным брендом

Глава компании Xiaomi официально сообщил, что планирует превратить линейку смартфонов Redmi в отдельный бренд. Это уже решенное дело — совсем скоро будут анонсированы новые устройства бенда Redmi, которые будут выступать бюджетными решениями с довольно продвинутыми характеристиками. Пока что информации о новинках нет, но в самое ближайшее время мы о них обязательно расскажем. Все же данная китайская компания не скупится на информацию о своих гаджетах и всегда с радостью рассказывает о самых интересных своих продукта. Будем надеяться, что такое вот изменение пойдет на пользу компании и она будет реализовывать себя только с лучшей стороны. На текущий момент судить о возможностях нового бренда тяжело, так как мы даже приблизительно не знаем, какие там будут смартфоны.