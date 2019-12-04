RedmiBook 13 в компактном варианте

Появилась информация о том, что компактную версию ноутбука RedmiBook 13 представят совсем скоро. Стоит отметить, что данная линейка ноутбуков ранее привлекала внимание своей мощностью за вполне разумные деньги, а теперь производитель принял решение выйти еще и на рынок доступных компактных решений. Это довольно интересно, ведь на рынке компактных ноутбуков конкуренция заметно выше и если вы не делаете крутой продукт, кто рано или поздно вас просто выдавят с сегмента. Будем надеяться, что RedmiBook 13 будет довольно производительным и легким, чтобы вы могли приобрести себе устройство топового уровня за вполне адекватные деньги. Все же не всем нужны дорогие флагманские ноутбуки, верно? Кому-то хватит и печатной машинки.