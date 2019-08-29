RedmiBook 14 Pro с процессором Intel 10-го поколения

Ноутбук RedmiBook 14 Pro был запущен в четверг вместе с Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и Redmi TV. RedmiBook 14 Pro оснащен процессорами Intel 10-го поколения .Xiaomi выпустила RedmiBook 14 Pro в двух новых цветовых вариантах - сером и розовом.

RedmiBook 14 Pro будет предлагаться в трех конфигурациях. Базовый вариант оснащен процессором Intel Core i5 (10210U) в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ на жестком диске.Модель среднего уровня оснащена тем же процессором Intel Core i5 (10210U) с тактовой частотой 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Модель самого высокого уровня оснащена процессором Intel Core i7 (10510U) 10-го поколения в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD-накопителя.

Все три варианта используют графический процессор Nvidia MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5 для обработки графики.

Остальные характеристики включают 14-дюймовый дисплей Full-HD (1920 x 1080 пикселей) с углом обзора 178 градусов и максимальной яркостью 250 нит. Ноутбук оснащен 46-ваттной батареей, которая заряжается до 50 процентов всего за 35 минут и может длиться 10 часов после полной зарядки. Выбор порта включает в себя два порта USB 3.0, один порт USB 2.0, разъем для наушников 3,5 мм и один порт HDMI. Вес ноутбука составляет около 1,5 кг, а размеры - 323 х 228 х 17,95 мм.