Регулятор раскрыл параметры Tecno Phantom V Flip

В базе данных регулятора FCC появились сведения о складном смартфоне Tecno Phantom V Flip, который еще не был представлен официально. Сертификатор подтвердил наличие модема для сотовых сетей пятого поколения, аккумулятора ёмкостью 3900 мАч и поддержки быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Соответствующий адаптер питания войдет в комплект поставки. Ранее сообщалось, что Phantom V Flip оснастят экраном с разрешением Full HD+, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8050, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 64 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп и предустановленной операционной системой Android с фирменной оболочкой Tecno HiOS 13.