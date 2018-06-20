Реле напряжения SVEN OVP-15P лучшая защита для электроники

Реле напряжения (“Over Voltage Protector”) с функцией сетевого фильтра OVP-15P от SVEN обеспечит бытовую технику и электронику в доме надежной защитой. SVEN OVP-15P отличается высокой мощностью подключаемой нагрузки – до 3,3 кВт против 2,2 кВт у большинства других моделей. Эта доступная и эффективная модель будет особенно интересна владельцам дач, загородных домов и квартир с нестабильным электропитанием – с OVP от SVEN домашней технике не страшны перепады в электросети.
Конструкция SVEN OVP-15P соответствует самым современным требованиям безопасности. Корпус реле выполнен из прочного пластика белого цвета. Выходная розетка имеет защитные шторки. Модель также оснащена контактом защитного заземления.
Принцип работы реле напряжения SVEN заключается в отключении нагрузки при выходе питающего напряжения за допустимые пределы. Модель убережет от выхода из строя не только компьютерное оборудование, но и другие бытовые приборы: кондиционеры, стиральные машины, телевизоры, дорогостоящую технику, требовательную к качеству напряжения в сети.
SVEN OVP-15P имеет фиксированные параметры защиты от пониженного и повышенного напряжения – порог срабатывания составляет ~199 В при понижении напряжения в сети и ~252 В при его повышении. Дополнительный эффект обеспечивает функция задержки включения – она защищает подключенных энергопотребителей от повторных сбоев электропитания. При этом имеется возможность ручного включения устройства. Встроенный варистор поглощает высокочастотные и импульсные помехи.
Конструкция SVEN OVP-15P соответствует самым современным требованиям безопасности. Корпус реле выполнен из прочного пластика белого цвета. Выходная розетка имеет защитные шторки. Модель также оснащена контактом защитного заземления.
Особенности:
- Защита устройств-потребителей от повышенного и пониженного напряжения в сети
- Защита от высокочастотных и импульсных помех
- Задержка включения для защиты от повторных сбоев
- Фиксированные параметры защиты
- Возможность ручного включения питания нагрузки, до истечения срока паузы
- Индикация режимов работы сетевого фильтра
- Суммарная мощность подключенной нагрузки: ≤ 3300 Вт
- Защитные шторки на розетке