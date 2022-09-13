Ремонт iPhone 14 сильно подорожал

Вокруг линейки новых смартфонов iPhone 14 достаточно много негативных комментариев, хотя пока что смартфон даже не вышел в продажу. Связано это в первую очередь с тем, что у производителя в этом году безумно мизерный набор улучшений в сравнении со смартфонами предыдущего поколения, а пользователям, которые готовы отдать за устройство такие деньги, не очень хочется платить за пустышку. Но и помимо этого у смартфона есть внушительный набор недостатков, который проявится довольно быстро, если вы не очень аккуратно носите iPhone 14 или просто роняете гаджет чаще, чем хотелось бы. Всё дело в том, что производитель по какой-то странной причине решил поднять стоимость замены аккумулятора на iPhone 14 — если раньше это стоило 69 долларов, то теперь цена поднялась до 99 долларов.

Вероятно, вы скажете, что на деле это не так уж проблематично, ведь батареи нового смартфона обычно хватает на два-три года, после чего устройство можно продать на вторичном рынке и просто забыть о его существовании, но это немного не так. Дело в том, что если производитель повысил стоимость замены аккумулятора, то с огромной долей вероятности он повысит стоимость на ремонт и других компонентов смартфона, включая дисплей, тыльную панель, камеры и так далее. Это всё приведёт к тому, что ремонт смартфона при падении обойдется в какие-то безумные деньги, так что пользователям стоит аккуратно относиться к своим устройствам и не пытаться ремонтировать их в подвальных конторах в случае чего.