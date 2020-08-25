Ремонтировать Samsung Galaxy Note 20 Ultra тяжело

После выхода очередного флагмана компания iFixit решила проверить смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra на пригодность к ремонту. Оказалось, что производитель решил сделать заметную ставку на удобстве разборки корпуса, но конечный результат все же не очень хороший. Мастера компании поставили смартфону три балла из десяти возможных, что, конечно, не совсем ужасно и некоторые компоненты заменить можно, но все же данная оценка означает, что если вы уронили гаджет, то починить его будет почти нереально. Производитель использует множество компонентов, которые связаны друг с другом слишком уж сильно — снять что-либо без повреждений будет почти нереально, особенно если речь идёт о замене каких-либо мелких компонентов устройства.