Ремонтопригодность iPhone 11 Pro Max на уровне iPhone X

Ремонтопригодность iPhone 11 Pro Max обойдется пользователю на уровне iPhone X.

Заменить экран и аккумулятор будет легко, но усложнить ремонт может водозащита.

К минусам приписали стеклянную заднюю панель: если она разобьется, ремонтникам придется попотеть и почти полностью разобрать гаджет.

Стоимость ремонта

Замена экрана в iPhone 11 Pro Max обойдется в $360, iPhone 11 Pro — $305, iPhone 11 — $220.

За устранение аппаратных проблем в iPhone 11 придется отдать $440, в iPhone 11 Pro — $600, в iPhone 11 Pro Max — $655.