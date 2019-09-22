Ремонтопригодность iPhone 11 Pro Max на уровне iPhone X

Ремонтопригодность iPhone 11 Pro Max обойдется пользователю на уровне iPhone X.
Заменить экран и аккумулятор будет легко, но усложнить ремонт может водозащита.
К минусам приписали стеклянную заднюю панель: если она разобьется, ремонтникам придется попотеть и почти полностью разобрать гаджет.
Стоимость ремонтаЗамена экрана в iPhone 11 Pro Max обойдется в $360, iPhone 11 Pro — $305, iPhone 11 — $220.
За устранение аппаратных проблем в iPhone 11 придется отдать $440, в iPhone 11 Pro — $600, в iPhone 11 Pro Max — $655.