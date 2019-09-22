Ремонтопригодность iPhone 11 Pro Max на уровне iPhone X

2019-09-22, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - iPhone 11 Pro Max; [11]
Ремонтопригодность iPhone 11 Pro Max обойдется пользователю на уровне iPhone X.

Заменить экран и аккумулятор будет легко, но усложнить ремонт может водозащита.

К минусам приписали стеклянную заднюю панель: если она разобьется, ремонтникам придется попотеть и почти полностью разобрать гаджет.

Стоимость ремонта

Замена экрана в iPhone 11 Pro Max обойдется в $360, iPhone 11 Pro — $305, iPhone 11 — $220.

За устранение аппаратных проблем в iPhone 11 придется отдать $440, в iPhone 11 Pro — $600, в iPhone 11 Pro Max — $655.


Комментарии и отзывы iPhone 11 Pro Max
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