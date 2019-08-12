Рендер Meizu 16s Pro со скругленным 90-Гц дисплеем и тремя камерами

В августе Meizu должна представить прошивку Flyme OS 8 и новый флагман Meizu 16s Pro. Смартфон предложит 90-Гц AMOLED-панель со скругленными краями, чипсет Snapdragon 855+, 8/12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ UFS 3.0, тройную основную камеру с 48-Мп основным сенсором с оптической стабилизацией изображения, беспроводную зарядку и Flyme 8. Подобный дизайн Meizu 16s Pro уже фигурировал в утечках, а вот характеристики видятся уж слишком фантастическими, поэтому их следует воспринимать с определенной долей сомнения.

Параллельно в китайских социальных сетях опубликована другая подобная утечка. В этом случае характеристики выглядят не менее амбициозно, но без изысков вроде 90-Гц дисплея со скругленными краями. Из позитивного на фоне Meizu 16s – аккумулятор на 4010 мАч, больший объем памяти, тройная камера. Упоминается и ценник – 3699 юаней (34,4 тыс. рублей).