В сетях интернета появился рендер будущего планшета Galaxy Tab S5e от компании Samsung.

Рендер демонстрирует дизайн, подобный iPad Pro, с более тонкими рамками, чем у прошлогодней Galaxy Tab S4, и тонким корпусом. Камера сзади также расположена в верхнем левом углу, а не в центре, как на современных планшетах Galaxy Tab S4. Логотип «Sound by AKG» все еще присутствует на задней панели планшета, это означает, что вы можете ожидать хорошего звука от Galaxy Tab S5e. Также сбоку есть установленный сканер отпечатков пальцев, который служит кнопкой питания. Если вы заметили что у задней камеры отсутствует вспышка, что является своеобразным, так как на предыдущей версии Tab S4 вспышка присутствует.