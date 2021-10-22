Рендер планшета Samsung Galaxy Tab S8

Ожидается что в 2022 году компания Samsung анонсирует серию планшетов Galaxy Tab S8. OnLeaks и Zouton US объединились, чтобы представить нам рендер на самый маленький 11-дюймовый Galaxy Tab S8 в серебристом цвете.

Tab S8 очень похож на своего предшественника Galaxy Tab S7, с тонкими однородными рамками на передней панели вокруг предполагаемого 11-дюймового ЖК-дисплея с частотой 120 Гц и плоской задней и боковыми сторонами. Вырезы для антенной линии на задней панели выглядят так же, как на Tab S7, и даже магнитная полоса для S Pen и двойная 13-мегапиксельная и 5-мегапиксельная камера на том же месте.

Ходят слухи, что физический сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Большие изменения должны произойти внутри, где ожидается, что новый планшет будет работать на процессоре Snapdragon 888 или даже на Snapdragon 899. Ожидается, что Samsung анонсирует серию Galaxy Tab S8 примерно в январе или феврале 2022 года.
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