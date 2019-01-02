Рендер смартфона Huawei P30 Pro

Китайский производитель телефонов Huawei недавно объявил, что примет участие в предстоящем конгрессе Mobile World Congress в Барселоне.

Предполагается, что бренд может выпустить грядущие смартфоны серии P30 на этом мероприятии. В прошлом и P30, и P30 Pro подвергались множеству утечек. Теперь Youtuber Waqar Khan разработал концепт рендера Huawei P30 Pro. Новая концепция визуализации смартфона дает нам четкое представление о том, чего ожидать в плане дизайна, и соответствует тому, что мы уже видели в предыдущих утечках.