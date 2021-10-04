Рендер смартфона Tecno Spark 8P

В августе Tecno представила свой смартфон Spark 8, и похоже скоро к нему присоединится старший брат Tecno Spark 8P. Еще не объявленный Tecno Spark 8P появился в новых рендерах с предварительным списком спецификаций.

В Spark 8P будет установлен 6,6-дюймовый экран FHD + с вырезом для фронтальной камеры. Тыльная сторона будет иметь ребристый дизайн в четырех цветовых вариантах: бирюзово-голубой, атлантический синий, пурпурный ирис и золото какао. Также сзади расположится модуль из тройной камеры с основным датчиком на 50 мегапикселей. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Helio G70 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Справой стороны будет находится сканер отпечатков пальцев. Ожидается, что Spark 8P будет иметь стереодинамики DTS и батарею емкостью 5000 мАч.