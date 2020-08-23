Рендеры Axon 20 5G попали в сеть

В последнее время китайским производителям достаточно тяжело выживать на рынке смартфонов, так как различные запреты мешают им банально развиваться, привлекая внимание пользователей теми бонусами, которые раньше позволяли им продавать просто миллионы устройств по всему миру. Теперь вот производители приняли решение привлекать внимание аудитории своими гаджетами с красивым дизайном, ведь в плане характеристик привлечь внимание аудитории уже не получится. И Axon 20 5G, к примеру, получил уникальный дизайн тыльной панели с достаточно привлекательными цветовыми вариантами. Это позволит привлечь внимание аудитории и сделать ставку на дизайн, который в последнее время пользуется даже большим спросом, чем характеристики.