Рендеры Oppo Reno демонстрирует полноэкранный дизайн и необычную всплывающую камеру

На рынке появилось довольно много телефонов с выдвижными механизмами, чтобы избежать отверстий в дисплее для фронтальной селфи-камеры. В прошлом году Oppo выпустила Find X , и, похоже, в этом году она собирается выпустить любопытный смартфон Reno.

Рендеры от производителя чехла продемонстрировали наличие выдвижной камеры с необычным механизмом, где размещены объектив камеры, вспышка и разговорный динамик. Reno будет представлен на мероприятии 10 апреля. По совпадению, в тот же день Samsung планирует представить свою собственную всплывающую камеру и смартфон A90.