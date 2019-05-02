Рендеры невероятно тонкого Moto Z4

Вместе с инновационным складным Moto RAZR готовиться к выходу Moto Z4 который разжалован до среднего класса. У Moto Z4 будет 48 МП основная камера, которая за счет поддержки технологии Quad Pixel сможет обеспечить качественные 12-мегапиксельные ночные фото. Расположившаяся в каплевидном вырезе на передней панели селфи-камера будет обладать возможностями 25 МП.

На просочившихся изображениях смартфон демонстрирует невероятно тонкий профиль. Ожидается, что Moto Z4 также будет оснащен процессором Snapdragon 675, портом USB-C, разъемом для наушников и батареей емкостью 3600 мАч.