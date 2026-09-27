Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: две недели без зарядки.

Флагманская линейка GT у Huawei давно живёт по своим правилам. Раз в поколение обновляются дизайн и датчики, а в промежуточных версиях компания в основном докручивает то, что уже работает: точность GPS, алгоритмы сна, список видов спорта. WATCH GT 7 Pro как раз из таких. Корпус почти один в один повторяет предыдущее поколение, а изменения спрятаны внутри: многодиапазонный GPS сразу по шести навигационным системам, сапфировое стекло, керамический безель и заметно расширенный список спортивных режимов, включая горнолыжные трассы и гольф.

Комплектация

В коробке — сами часы, силиконовый (фторэластомерный) ремешок, беспроводная зарядная площадка на кабеле USB Type-A и документация. Ремешок крепится нестандартными ушками собственной конструкции Huawei, поэтому сторонние ремешки с классическим креплением на 22 мм не подойдут. Выбирать придётся из фирменных аксессуаров, благо цветов и фактур у Huawei для этой линейки хватает.

Внешний вид

Корпус диаметром 45,6 мм и толщиной 11,25 мм сделан из титанового сплава, задняя панель и безель — керамические. В этом поколении появились три новых цвета: жёлтый, зелёный и чёрный, и это самое заметное внешнее отличие от предыдущей Pro. Спереди стоит сапфировое стекло, поцарапать которое очень сложно. У младшей GT 7 стекло обычное, минеральное.

Без ремешка часы весят 55,5 грамма. Для металла и керамики это немного, и на руке они не мешают даже ночью, когда их носишь ради отслеживания сна. Ремешок рассчитан на обхват запястья от 140 до 210 мм — подойдёт и на тонкую, и на крупную руку.

Заявленная защита — по трём стандартам: 5 ATM, IP69 и EN13319, сертификация для дайвинга на глубину до 40 метров. По паспорту душ, мытьё посуды, дождь и плавание в бассейне или открытой воде часам не страшны.

В тесте с водой проблем не было ни разу: часы спокойно переживали и душ, и дождь. После бассейна или моря Huawei советует сполоснуть их пресной водой, а для удаления воды после плавания в часах есть отдельная функция.

Управляющих элементов два: поворотная коронка справа сверху и обычная кнопка под ней, обе с чётким тактильным щелчком. По сравнению с базовой GT 7 в стальном корпусе Pro-версия ощущается плотнее и увереннее лежит на руке за счёт более тяжёлых материалов. Керамическая задняя панель к тому же холоднее на ощупь, чем пластик у бюджетных конкурентов.

Дисплей

AMOLED-экран диагональю 1,47 дюйма с разрешением 466×466 пикселей (около 317 ppi). Плотности хватает, чтобы мелкий текст уведомлений читался без «лесенки» на краях букв.

Производитель заявляет пиковую яркость до 3000 нит. В замерах обычный рабочий режим дал около 570 кд/м², режим подсветки-фонарика — порядка 1440 кд/м². То есть 3000 нит — пиковый показатель для отдельных сценариев, а не яркость, с которой экран светит постоянно. Даже с этой поправкой на солнце всё читается без проблем, а автояркость работает ровно, без раздражающих скачков.

Цветовой охват у панели шире стандартного DCI-P3, цветовая температура — в районе 8000К. Картинка прохладная, но насыщенная, без желтизны, характерной для более дешёвых AMOLED-матриц. По периметру циферблата оставили декоративный ободок с 24-часовой шкалой, как у классических хронографов. Смотрится он хорошо, но отъедает часть полезной площади: на циферблатах с большим количеством виджетов места для данных остаётся меньше.

Интерфейс

Управление построено на связке сенсорного экрана, коронки и боковой кнопки. Коронкой удобно листать списки и меню, не закрывая экран пальцем, — зимой в перчатках это особенно выручает. Прошивка на базе HarmonyOS отзывчивая: анимации не подтормаживают, свайпы между виджетами и приложениями проходят без задержек. Галерея циферблатов широкая и регулярно пополняется через приложение. Многие варианты стилизованы под механические хронографы, и видно, что дизайнеры делают ставку на «часовую» эстетику.

Часы работают с Android (начиная с версии 9) и iOS (начиная с 13), но глубина интеграции разная. На смартфонах Huawei с HarmonyOS доступен полный набор функций, на iPhone часть сценариев урезана. Например, ответить на сообщение в Telegram прямо с запястья на iOS не получится, хотя на Android это работает без ограничений. Уведомления приходят корректно на обеих платформах, и длинные сообщения на экране 466×466 читать вполне удобно.

Приложение и тестирование

Здоровье — по-прежнему сильная сторона линейки GT. В Pro-версии добавились функции, которых нет у базовой GT 7: полноценная ЭКГ с запястья и оценка жёсткости артерий (сосудистого возраста). Список датчиков тоже шире: оптический пульсометр, SpO₂, датчик температуры кожи, барометр, компас и глубиномер для дайвинга.

Алгоритм сна обновили до TruSleep 5.0. По заявлению производителя, он реже записывает ложные пробуждения и точнее отличает сон от простого лежания без движения. Иногда эти два состояния система всё ещё путает. Датчики работают в фоне весь день, а не только на тренировках: пульс в покое и во сне ложится в основу оценки стресса, восстановления и общей нагрузки за неделю.

ЭКГ снимается просто: открываешь приложение на часах, кладёшь руки на стол или на колени и 30 секунд держишь палец свободной руки на нижней кнопке — она работает как электрод. В это время лучше не двигаться и не разговаривать. Жёсткость артерий измеряется так же и тоже занимает около полуминуты. В нашем случае ЭКГ показала синусовый ритм, а скорость пульсовой волны составила 7,2 м/с. Результаты сразу попадают в Huawei Health, где их можно разобрать подробнее и сравнить с прошлыми замерами.

Главное практическое улучшение поколения — навигация. GT 7 Pro одновременно работает с шестью системами позиционирования: двухдиапазонным GPS (L1+L5), ГЛОНАСС, трёхдиапазонным BeiDou, Galileo, QZSS и индийской NavIC. Алгоритм расчёта трека тоже переработали. На тренировках в городе и в лесу трек ложился ровно, без «срезанных» поворотов и скачков в сторону, которыми в таких местах обычно грешат часы с одной навигационной системой. Время работы GPS в непрерывном режиме выросло с 40 до 51 часа.

Спортивных режимов теперь больше 110, и в этом поколении среди них появились нишевые. Горнолыжный режим считает статистику отдельно по каждому спуску, следит за осанкой во время катания и распознаёт типы поворотов и перегрузки. В базе есть описания примерно трёх тысяч горнолыжных курортов по всему миру, так что профиль трассы известен ещё до первого спуска. Велосипедный профиль предупреждает о рельефе трассы и подключается к велотренажёру для домашних тренировок. Гольф-приложение, эксклюзив Pro-версии, получило пять новых функций, в том числе интерактивную карту грина, которую можно вращать.

Большинству владельцев эти режимы вряд ли пригодятся. Но тем, кто регулярно катается на лыжах или играет в гольф, часы дают глубину метрик на уровне специализированных спортивных гаджетов.

В беге и силовых тренировках часы считают пульсовые зоны, темп, каденс и время восстановления, а после тренировки в Huawei Health появляется подробная сводка с рекомендациями по следующей нагрузке. Мониторинг стресса и дыхательные практики тоже работают в фоне весь день, и по накопленной за недели статистике проще заметить закономерности.

Всё это собирается в приложении Huawei Health. При первой настройке нужно завести аккаунт Huawei и выдать приложению несколько разрешений, дальше оно работает без сюрпризов. Главный экран собран из карточек — активность, пульс, сон, SpO₂, — и их порядок можно менять под себя. По каждому показателю есть история и средние значения за неделю, так что динамику видно сразу, без блуждания по меню. Там же настраиваются циферблаты, уведомления и мониторинг здоровья.

Для оплаты в России есть NFC через приложение FlipUp — местная замена Huawei Pay, которая работает с российскими картами. Магазин приложений для часов небольшой, около 95 сторонних программ. Базовые сценарии часы закрывают: уведомления, музыка, платежи, погода. Но на такой выбор приложений, как у смартфонов, рассчитывать не стоит. Это плата за закрытую экосистему Huawei: под HarmonyOS-совместимые устройства сторонние разработчики пишут реже, чем под Wear OS или watchOS, и в обозримом будущем это вряд ли изменится.

Время работы

Аккумулятор ёмкостью 867 мА·ч, по данным производителя, даёт до 21 дня работы в экономичном режиме, 12 дней при типичном использовании с датчиками здоровья и уведомлениями и около 7 дней с постоянно включённым экраном (always-on display). За две недели активного использования без always-on display заряд опустился только до 16% — это даже лучше заявленных 12 дней типичного режима.

Полная зарядка на беспроводной площадке занимает около полутора часов. Не рекорд, но при зарядке раз в одну-две недели это не проблема.

По сравнению с часами на Wear OS или watchOS, которым почти всегда нужна ежедневная зарядка, разница огромная: с GT 7 Pro можно на неделю уехать без зарядного кабеля и не думать о проценте заряда. Площадка магнитная и совместима с другими часами линейки GT, так что при переходе с предыдущего поколения новый кабель покупать не придётся. Разъём USB Type-A на кабеле, правда, по меркам 2026 года выглядит устаревшим.

Итоги

Автономность по-прежнему один из главных козырей линейки: за две недели активного использования заряд опустился только до 16%, тогда как часам на Wear OS или watchOS обычно нужна ежедневная зарядка. Статус «Pro» оправдывают многодиапазонный GPS по шести системам и расширенный набор функций здоровья — от ЭКГ до оценки сосудистого возраста, хотя внешне часы почти не изменились.

Из минусов — нестандартное крепление ремешков, кабель зарядки с USB Type-A вместо Type-C, декоративный ободок со шкалой, который отъедает часть экрана, и скромный магазин приложений. Горнолыжный режим и гольф-профиль заинтересуют довольно узкий круг людей.

Если ЭКГ, дайвинг и гольф не входят в реальные сценарии использования, разумнее присмотреться к обычной GT 7: по экрану, автономности и базовым режимам разница между версиями минимальна. Тем, кто выбирает часы с упором на спорт и здоровье и собирается пользоваться ими всерьёз, GT 7 Pro подойдёт как один из самых универсальных вариантов.