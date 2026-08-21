Часы HONOR Watch 6 оценили в 15 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам умных часов Watch 6, которые оценены от 15 тысяч рублей. До 30 сентября новинка будет доступна со скидкой в 2 тысячи рублей. Напомним, что часы получили 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 464:464 пикселя и яркостью 3000 нит, коричневую версию с корпусом из нержавеющей стали 316L и черный вариант из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой, толщину 10,8 мм, массу 50 и 41 грамм соответственно, водонепроницаемость стандарта 5ATM и защиту от воды в соответствии со степенью IP69, аккумулятор ёмкостью 980 мАч, время автономной работы до 35 дней или до 42 часов с включенным GPS, фирменную систему AccuTrack с двухдиапазонным GPS и новым GNSS-чипом, функцию измерения артериального давления, ЧСС, вариабельности сердечного ритма, сна и уровне стресса, экспресс-проверку состояния организма, динамик, микрофон, а также модули беспроводной связи Bluetooth 5.4 и NFC.