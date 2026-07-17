Умные часы всё же не получат съёмную батарею

Одной из таких категорий стали так называемые «влагозащищённые устройства». К ним относятся носимые гаджеты, включая беспроводные наушники, нагрудные датчики сердечного ритма, умные очки и часы, предназначенные для ношения на голове, запястье, груди или руке. В эту же категорию входят портативные беспроводные колонки для использования на улице. Под определение влагозащищённых устройств попадает техника, рассчитанная на эксплуатацию в условиях возможного контакта с водой, включая брызги, кратковременное погружение или регулярную мойку. Это значит, что производители пока что не будут менять конструкцию своих умных часов, фитнес-браслетов и прочей электроники такого формата. При этом все остальные устройства должны получить сменную батарею уже в следующем году — и это повлияет на весь рынок электроники.