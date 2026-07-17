Умные часы всё же не получат съёмную батарею

Ещё в 2022 году Европейский союз подготовил новое законодательство, которое обяжет производителей использовать в электронике аккумуляторы, пригодные для самостоятельной замены пользователем. Новые требования вступят в силу в феврале 2027 года, однако некоторые компании уже начали адаптироваться к будущим правилам — например, Nintendo выпустила специальную версию Switch 2 со сменным аккумулятором. Вместе с тем возник вопрос о категориях устройств, для которых съёмная батарея может негативно сказаться на важных функциях, включая защиту от воды. В связи с этим Евросоюз утвердил ряд исключений для отдельных типов электроники.

Одной из таких категорий стали так называемые «влагозащищённые устройства». К ним относятся носимые гаджеты, включая беспроводные наушники, нагрудные датчики сердечного ритма, умные очки и часы, предназначенные для ношения на голове, запястье, груди или руке. В эту же категорию входят портативные беспроводные колонки для использования на улице. Под определение влагозащищённых устройств попадает техника, рассчитанная на эксплуатацию в условиях возможного контакта с водой, включая брызги, кратковременное погружение или регулярную мойку. Это значит, что производители пока что не будут менять конструкцию своих умных часов, фитнес-браслетов и прочей электроники такого формата. При этом все остальные устройства должны получить сменную батарею уже в следующем году — и это повлияет на весь рынок электроники.