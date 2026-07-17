Умные часы всё же не получат съёмную батарею

Ещё в 2022 году Европейский союз подготовил новое законодательство, которое обяжет производителей использовать в электронике аккумуляторы, пригодные для самостоятельной замены пользователем. Новые требования вступят в силу в феврале 2027 года, однако некоторые компании уже начали адаптироваться к будущим правилам — например, Nintendo выпустила специальную версию Switch 2 со сменным аккумулятором. Вместе с тем возник вопрос о категориях устройств, для которых съёмная батарея может негативно сказаться на важных функциях, включая защиту от воды. В связи с этим Евросоюз утвердил ряд исключений для отдельных типов электроники.

Одной из таких категорий стали так называемые «влагозащищённые устройства». К ним относятся носимые гаджеты, включая беспроводные наушники, нагрудные датчики сердечного ритма, умные очки и часы, предназначенные для ношения на голове, запястье, груди или руке. В эту же категорию входят портативные беспроводные колонки для использования на улице. Под определение влагозащищённых устройств попадает техника, рассчитанная на эксплуатацию в условиях возможного контакта с водой, включая брызги, кратковременное погружение или регулярную мойку. Это значит, что производители пока что не будут менять конструкцию своих умных часов, фитнес-браслетов и прочей электроники такого формата. При этом все остальные устройства должны получить сменную батарею уже в следующем году — и это повлияет на весь рынок электроники.
Представлены часы Casio A1000SP-7 с сапфировым стеклом…
Компания Casio объявила о выпуске часов A1000SP-7, одной из особенностей которых стали корпус и браслет и…
Глобальную версию OPPO Watch X3 оценили в 430 евро …
Компания OPPO выпустила на европейский рынок умные часы Watch X3, которые оценены в 430 евро. Для сравнен…
Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS…
Умные часы Dido AI Fit Pro оснащены GPS-модулем, поддерживающим отслеживание маршрута тренировки без пост…
HONOR представила умные часы Watch 6…
Компания HONOR официально представила новые умные часы HONOR Watch 6, ориентированные на пользователей, к…
До официальной премьеры появились изображения ремешков Samsu…
В конце текущего месяца, на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, Samsung намерена представить свои но…
Часы HONOR Watch 6 Plus получит яркий экран …
Компания HONOR раскрыла параметры умных часов Watch 6 Plus, которые будут представлены в Китае уже 25 мая…
Часы Amazfit Balance Ultra оценили в 600 долларов …
Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов флагманской моделью Balance Ultra, которая получила кр…
Представлены часы Garmin Descent Mk3i 51mm…
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Descent Mk3i 51mm, которая оценена в 1600 евро.…
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
Обзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега спорта и фитнесаОбзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега спорта и фитнеса
Обзор HUAWEI Watch Fit 5 Pro: умные часы для спорта и повседневности.Обзор HUAWEI Watch Fit 5 Pro: умные часы для спорта и повседневности.
Обзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизниОбзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизни
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor