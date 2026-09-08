Официально: HONOR Watch 6 Pro готовы к выходу

Компания HONOR объявила, что уже в ближайшее время в Китае будут представлены умные часы Watch 6 Pro. Производитель также раскрыл дизайн грядущей новинки и некоторые подробности. Часы оснастят керамической черной, коричневой и серебристой версиями, черным и желтым вариантами из нержавеющей стали, круглым OLED-экраном с локальной пиковой яркостью 5500 нит, навигационным колесиком и функциональной кнопкой.

Напомним, что в мае были выпущены часы HONOR Watch 6 Plus, которые получили корпуса из алюминия или нержавеющей стали 316L, 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 464:464 пикселя и яркостью 3000 нит, водонепроницаемость уровня 5ATM, защиту от воды и пыли по стандарту IP69, аккумулятор ёмкостью 1000 мАч, время автономной работы до 35 дней в режиме энергосбережения, 120 спортивных режимов, GNSS-модуль с двухчастотной шестиспутниковой системой позиционирования, акселерометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, оптический датчик пульса (PPG), датчик освещённости, барометр, модуль NFC, динамик и микрофон.
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