Ридер Kobo Elipsa получил поддержку стилуса

В сети появились подробности об устройстве Kobo Elipsa, которое сочетает в себе возможности электронной книги и планшета. Аппарат получит 10,3-дюймовый дисплей E Ink Carta с возможностью сенсорного ввода и поддержкой фирменного пера Kobo Stylus, которое имеет чувствительность к силе нажатия, фронтальную подсветку для работы в условиях слабой освещенности, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также специальную защитную обложку Kobo SleepCover, которая открывается вверх, а не в бок. Последний момент делает устройство похожим скорее на блокнот, а не на книгу. Учитывая возможность делать заметки при помощи стилуса, применение такой обложки выглядит неслучайным. Официальный релиз Kobo Elipsa ожидается до конца июня.