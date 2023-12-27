Ридер Onyx Boox Note Air 3 оценен в 55 тысяч рублей

В российской продаже появился ридер Onyx Boox Note Air 3, который основан на 10,3-дюймовом дисплее E Ink Carta с двумя сенсорными слоями. Первый (ёмкостный) предназначен для чтения и управления планшетом, а второй (индукционный с 4096 степенями нажатия) для рисования.

Новинка также характеризуется встроенной подсветкой Moon Light 2 с регулировкой цветовой температуры, отсутствием мерцания, 8-ядерной однокристальной системой с тактовой частотой 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, интерфейсом USB Type-C с поддержкой OTG, встроенными динамиками и микрофоном, дактилоскопическим сенсором в кнопке включения, предустановленной ОС Android 12, корпусом из алюминиево-магниевого сплава толщиной 5,8 мм и массой 430 граммов. Цена Onyx Boox Note Air 3 составляет 55 тысяч рублей.