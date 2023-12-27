Ридер Onyx Boox Note Air 3 оценен в 55 тысяч рублей

В российской продаже появился ридер Onyx Boox Note Air 3, который основан на 10,3-дюймовом дисплее E Ink Carta с двумя сенсорными слоями. Первый (ёмкостный) предназначен для чтения и управления планшетом, а второй (индукционный с 4096 степенями нажатия) для рисования.

Новинка также характеризуется встроенной подсветкой Moon Light 2 с регулировкой цветовой температуры, отсутствием мерцания, 8-ядерной однокристальной системой с тактовой частотой 2,4 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, интерфейсом USB Type-C с поддержкой OTG, встроенными динамиками и микрофоном, дактилоскопическим сенсором в кнопке включения, предустановленной ОС Android 12, корпусом из алюминиево-магниевого сплава толщиной 5,8 мм и массой 430 граммов. Цена Onyx Boox Note Air 3 составляет 55 тысяч рублей.
Vivo Pad 3 получит флагманский процессор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что грядущий планшет Vivo Pad 3 получит флагманскую …
Планшет OnePlus Pad Go оценен в 240 долларов …
Как и ожидалось, сегодня в Индии был представлен планшет OnePlus Pad Go, который обойдется всего в 240 до…
Xiaomi Pad 7 Pro получит мощный процессор …
В Mi Code обнаружились сведения о планшете Xiaomi Pad 7 Pro, который еще не был представлен официально. У…
Планшет iQOO Pad вышел в новой расцветке …
Компания iQOO выпустила новую версию планшета iQOO Pad, которая выполнена в расцветке Silver Wing. Новинк…
Samsung Galaxy Tab A9 оценили в 15 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры объявили цены на представленные недавно планшеты Samsung Galaxy Tab A9 и Galaxy T…
Ридер Onyx Boox Note Air 3 оценен в 55 тысяч рублей …
В российской продаже появился ридер Onyx Boox Note Air 3, который основан на 10,3-дюймовом дисплее E Ink …
Huawei MatePad Pro появился в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам планшета MatePad Pro, который был представлен несколько дне…
Стала известна цена планшета OnePlus Pad Go…
Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал опубликовал рекламный постер, посвященный еще не представленному планш…
Доступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128GbДоступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128Gb
Планшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTEПланшет, как замена недорогому ноутбуку. Обзор HONOR Pad X9 LTE
Обзор N-one NPad Pro. Мультимедийный планшет с 4 динамиками и LTE Обзор N-one NPad Pro. Мультимедийный планшет с 4 динамиками и LTE
Обзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 ГцОбзор HUAWEI MatePad Air. Шустрый планшет с клавиатурой и экраном на 144 Гц
Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 ГцОбзор HUAWEI MatePad 11 дюймов 2023. Сбалансированный планшет с экраном на 120 Гц

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor