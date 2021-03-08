Ридер Onyx Boox Nova3 Color оценен в $420

В сети появилась информация об электронной книге Onyx Boox Nova3 Color, которая скоро появится в продаже по цене в 420 долларов. Итак, новинку оснастили цветной 7,8-дюймовой панелью на основе электронной бумаге E-ink Kaleido Plus с возможностью отображения 4096 цветовых оттенков, плотность пикселей 300 PPI в ЧБ-режиме и 100 PPI в цветном, поддержкой пера Wacom с распознаванием до 4096 уровней силы нажатия, настраиваемой подсветкой на основе 17 светодиодов, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac с частотными диапазонами 2,4/5 ГГц, восьмиядерной платформой Snapdragon 636, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3150 мАч, поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0, портом USB Type-C и предустановленной ОС Android 10.