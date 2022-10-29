Ридер-планшет Onyx Boox Tab Ultra оценен в $600

Компания Onyx пополнила ассортимент ридеров моделью Boox Tab Ultra, которую можно назвать полноценным планшетом с дисплеем на основе электронных чернил. Новинка характеризуется 10,3-дюймовой E Ink-панелью с разрешением 1404:1872 пикселей, отображением 16 оттенков серого, сенсорной накладкой с поддержкой стилуса и управления пальцами, восьмиядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти eMMC, основной камерой на 16 Мп, программным обеспечением для распознавания текста, интерфейсом USB-C с поддержкой OTG, предустановленной ОС Android 11 и комплектным чехлом со встроенной клавиатурой. Цена устройства составляет 600 долларов.

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