Ридер Xiaomi Note оценен в 360 долларов

Компания Xiaomi представила электронную книгу Xiaomi Note, которая получила внушительный ценник в 360 долларов. Впрочем, оснащение такую цену полностью оправдывает. Новинку оснастили 10,3-дюймовым дисплеем на электронных чернилах, комплектным электромагнитным пером с распознаванием 4096 уровней силы нажатия и возможностью оставлять заметки, адаптером беспроводной связи Wi-Fi (2,4/5 ГГц), 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, предустановленными приложениями Duokan Reading, WeChat Reading, Bilibili Comics и WPS, а также поддержкой форматов epub, txt, pdf и многих других.

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