Рынок монитором неумолимо падает

Аналитическое агентство International Data Corporation официально сообщило о состоянии рынка мониторов и оказалось, что данный сегмент электроники продолжает своё падение с огромной скоростью. Специалисты отмечают, что крупные производители монитором не могут справиться с ситуацией, при которой производственные мощности выпускают большие партии новой продукции, при этом она не продаётся и устаревает на складе быстрее, чем компании выпускают новые модели. На текущий момент, если верить аналитикам International Data Corporation, на рынке наблюдается профицит мониторов, то есть предложение превышает спрос, и из-за этого продажи постепенно падают уже четвёртый квартал к ряду. Это отличные новости для покупателей.

Дело в том, что если мониторы продаются плохо, то производителю придётся заниматься снижением цены, дабы продать то, что сейчас занимает складские помещения. Кроме того, аналитики уверены, что рынок мониторов будет падать вплоть до середины 2024 года, то есть времени на то, чтобы цены на мониторы опустились, ещё предостаточно. И в конечном итоге ситуация выровняется к тому моменту, когда OLED-матрицы будут более доступными, но при этом остальные типы матриц вовсе упадут в цене и обеспечат потенциального покупателя достаточно внушительным выбором доступных моделей. Именно в этот момент общее количество продаж вырастет, рынок вернётся на предыдущие позиции и цены начнут замораживать на едином уровне. А до тех пор стоит следить за ценами.
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