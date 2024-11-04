Рынок планшетов расширился на 20% за год

Согласно данным международной аналитической компании International Data Corporation, в третьем квартале 2024 года по всему миру было поставлено 39,6 миллиона планшетов, так что данный сегмент электроники демонстрирует рост в 20,4% в годовом исчислении. Это достаточно приличный показатель, потому что рынок планшетов в целом принято считать стагнирующим и никаких существенных инноваций в сегменте не было уже достаточно давно, да и конкуренция здесь тоже заметно слабее, чем на рынке смартфонов. Примечательно, что компания Apple сохраняет лидирующую позицию в данном сегменте с внушительным отрывом от конкурентов, хотя её рост в годовом исчислении составил всего 1,4%. Тем не менее, 12,6 миллиона поставленных планшетов за отчётный период — весьма значительная цифра, особенно на фоне потенциальных конкурентов на рынке.

На втором месте по количеству проданных устройств находится компания Samsung, которая смогла продать 7,1 миллиона планшетов с ростом на 18,3% по сравнению с прошлым годом. Аналитики считают, что это связано с коммерческим успехом серии Galaxy Tab A9. Но стоит сказать, что у компании не самый большой рост от года к году. Компания Amazon занял третье место в сегменте с объёмом поставок в 4,6 миллиона единиц и потрясающим ростом на 111,3% в годовом исчислении. Huawei также показала хорошие результаты, продав 3,3 миллиона устройств и увеличив показатели на 44,1%. И, наконец, на пятом месте находится Lenovo с 3 миллионами проданных планшетов и ростом в 14,7% в годовом исчислении.
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