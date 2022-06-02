Рынок умных браслетов обвалился

По данным аналитической компании Canalys, в первом квартале 2022 года по всему миру было отгружено 41,7 миллиона смарт-браслетов и умных часов. 32 миллиона из них были умными часами, а в целом категория продуктов выросла на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С другой стороны, продажи смарт-браслетов за квартал сократились на 37%, что является шестым падением подряд с четвертого квартала 2020 года. Естественно, именно компания Apple отгрузила больше всего умных часов в первом квартале 2022 года — 9,2 миллиона единиц. Компания из Купертино также заработала 22,1% доли мирового рынка благодаря высокому спросу на Apple Watch Series 7.

У Huawei было 4,6 миллиона отгрузок и 11% рынка, в то время как у Xiaomi было 4,2 млн отгрузок и 10,1% рынка. Samsung заняла четвертое место с 3,4 млн отгрузок и долей рынка 8,1%, в то время как у Fitbit было всего 2,9 млн проданных устройств в данном сегменте и долей рынка 7%. Ожидается, что проблемы на мировом рынке, а также коронавирус в Китае, снизят потребительские расходы потенциальных покупателей, хотя спрос на умные часы, как говорят, имеет потенциал роста из-за их преимуществ для отслеживания здоровья и активности для потребителей. Аналитики Canalys прогнозируют дальнейшее падение спроса на смарт-браслеты, что серьезно повлияет на Xiaomi и Fitbit. Во всех остальных направлениях количество проданных устройств, вероятно, будет постепенно увеличиваться от квартала к кварталу, так что переживать не стоит.