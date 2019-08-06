Робот-пылесос LIECTROUX B6009

2019-08-06, Автор - Мария Шмелева; Продукт - LIECTROUX B6009; [25]
Особая конструкция мотора создаёт немного шума при работе, не раздражая домочадцев. Встроенная ультрафиолетовая лампа помогает пылесосу бороться с микробами, а комбинация фильтров задерживает даже мельчайшие частицы пыли на «выхлопе». Функция виртуальной стены также поможет «отгородить» комнаты, в которых автоматическая уборка нежелательна. Ёмкость пылесборника составляет 1 литр — слишком часто вытряхивать его не придётся. Как и постоянно заряжать аккумулятор автоматического уборщика: по заверению производителя, время его автономной работы составляет до 1,5 часов.Встроенная система навигации позволяет роботу самостоятельно составлять карту помещения для оптимизации маршрута. Он также запоминает уже очищенные участки, ускоряясь при движении по ним и сокращая общее время уборки. Несколько режимов работы, включая движение по периметру комнаты, дополнительно повышают эффективность умного прибора. Предусмотрен и режим влажной уборки с помощью специальной салфетки из микрофибры. Производитель также регулярно постоянно обновляет программное обеспечение роботов-пылесосов: свежая версия прошивки модели В 6009 содержит возможность видеть маршрут устройства в мобильном приложении.Стоимость модели составит 218 долларов.


Комментарии и отзывы LIECTROUX B6009
Человекоподобный робот «Фёдор» ...
Человекоподобный робот «Фёдор» Робот разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника». Впервые выставоч...
Игровой смартфон Black Shark 2 Pro...
Игровой смартфон Black Shark 2 ProBlack Shark 2 Pro стал вторым в мире смартфоном, построенным на базе флагманской мобильной платформы Snap...
Intel выпустит устаревшие процессоры...
Intel выпустит устаревшие процессорыСерия Comet Lake будет использовать старую маркировку с приставкой U. Ранее в разных бенчмарках уже были ...
Volkswagen и его новинка суперэлектрока...
Volkswagen и его новинка суперэлектрокаНемаловажным оказалась и регенерация электроэнергии самим спорткаром. К окончанию заезда ID.R восстановил...
Xiaomi представила новые наушники...
Xiaomi представила новые наушникиИзюминкой Bluetooth-модели станет гибридная активная система шумоподавления, способная полностью избавить...
Актуальный смартфон UMIDIGI Х ...
Актуальный смартфон UMIDIGI Х За возможности съемки отвечает тройная тыльная камера с разрешением сенсоров 48 Мп (f/1.79), 8 Мп (широко...
Xiaomi выпустила умный дверной замок...
Xiaomi выпустила умный дверной замокЗамок подключается к системе умного дома от Xiaomi и поддерживает управление через фирменное мобильное пр...
Защищённые смарт-часы Fossil Gen 5...
Защищённые смарт-часы Fossil Gen 5Список интерфейсов смарт-часов включает модули Wi-Fi, GPS, и NFC для бесконтактной оплаты с помощью Googl...


Обзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкойОбзор Trust GXT 165 Celox. Игровая мышка с регулировкой веса и подсветкой
Обзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою ценуОбзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою цену
Обзор Kitfort KT-2026. Стильный тостерОбзор Kitfort KT-2026. Стильный тостер
Обзор плюсов и минусов Nokia 8.1. Сбалансированный середняк с чистым AndroidОбзор плюсов и минусов Nokia 8.1. Сбалансированный середняк с чистым Android
Обзор Nobby Expert NBE-PB-10-05. Внешний аккумулятор на 10000 мАчОбзор Nobby Expert NBE-PB-10-05. Внешний аккумулятор на 10000 мАч
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor