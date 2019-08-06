Робот-пылесос LIECTROUX B6009

Особая конструкция мотора создаёт немного шума при работе, не раздражая домочадцев. Встроенная ультрафиолетовая лампа помогает пылесосу бороться с микробами, а комбинация фильтров задерживает даже мельчайшие частицы пыли на «выхлопе». Функция виртуальной стены также поможет «отгородить» комнаты, в которых автоматическая уборка нежелательна. Ёмкость пылесборника составляет 1 литр — слишком часто вытряхивать его не придётся. Как и постоянно заряжать аккумулятор автоматического уборщика: по заверению производителя, время его автономной работы составляет до 1,5 часов.Встроенная система навигации позволяет роботу самостоятельно составлять карту помещения для оптимизации маршрута. Он также запоминает уже очищенные участки, ускоряясь при движении по ним и сокращая общее время уборки. Несколько режимов работы, включая движение по периметру комнаты, дополнительно повышают эффективность умного прибора. Предусмотрен и режим влажной уборки с помощью специальной салфетки из микрофибры. Производитель также регулярно постоянно обновляет программное обеспечение роботов-пылесосов: свежая версия прошивки модели В 6009 содержит возможность видеть маршрут устройства в мобильном приложении.Стоимость модели составит 218 долларов.