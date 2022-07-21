Робот-пылесос Xiaomi S10T обеспечивает мощностью всасывания 8 кПа

Компания Xiaomi запускает во всем мире новый робот-пылесос Xiaomi S10T.

Он обеспечивает мощность всасывания 8 кПа, имеет несколько режимов уборки. Новый робот-пылесос способен убирать 180 квадратных метров пространства благодаря аккумулятору емкостью 5200 мАч. Есть функция мытья полов и резервуар для воды объемом 250 мл. В свою очередь, мешок для пыли имеет объем 450 мл.

Робот-пылесос способен преодолевать препятствия высотой до 2 см. Новинка отображает зону уборки и перемещается с помощью лазерной навигации LDS. Карту можно использовать для направления робота в определенные области, а его четырехъядерный чип реализует алгоритм SLAM для эффективной работы.

Робот-пылесосом Xiaomi S10T можно управлять дистанционно через приложение Mi Home или Xiaomi Home. С помощью приложения можно запланировать режимы уборки, время и так далее.