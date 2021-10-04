Робот-пылесос от Dyson с новым дизайном

Компания Dyson планирует запустить в США новый робот-пылесос, после того как предоставит сведения о неанонсированном продукте в FCC. Безымянный робот-пылесос в том же ярко синим цвете, что и его предшественник, также он имеет съемный контейнер для пыли. Судя по фотографиям похоже, что устройство с маркировкой RB03 имеет 360-градусную камеру Heurist со светодиодной подсветкой. Эти светодиоды важны, поскольку они гарантируют, что устройство может перемещаться в темноте.

Пылесос будет использовать новые двигатели Dyson Hyperdymium. Однако самое интересное изменение в этом продукте - это новая форма. Предыдущие пылесосы Dyson, 360 Eye и 360 Heurist, были выше и уже, чем конкурирующие продукты, созданные iRobot и им подобными. Это позволяет им более плотно проходить повороты вокруг таких предметов, как ножки стульев и столов.

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