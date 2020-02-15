Игровая мышь Roccat Kain 202 AIMO предлагает классический дизайн для правой руки. Мышь беспроводная, подключается через USB 2,4 ГГц. В комплекте есть кабель micro USB для зарядки. По словам компании, мышка может проработать до 35 часов без подзарядки.

Мышь получила стильный дизайн и эргономичную форму. Она изготовлена из толстого пластика. Kain 202 AIMO оборудован датчиком PixArt, заявленный DPI 16000. Программное обеспечение Roccat Swarm позволит настроить любые параметры, включая изменение скорости указателя, скорости двойного щелчка и скорости прокрутки. Так же есть возможность изменить RGB подсветку и настроить макросы для кнопок.

Стоимость данной модели составляет 65 долларов.