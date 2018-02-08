Roccat Khan AIMO стоят 120 баксов

Официально анонсировали новые игровые наушники Roccat Khan AIMO, который порадуют вас качественным 7.1 звучанием. Данные наушники идеально подойдут для настоящего геймера, который хочет получить от своей периферии максимум комфорта, удобства и качества звучания. Конечно, стоит понимать, что при наличии такого звука и достаточно дорогих материалов корпуса, устройство не может удивить вас низкой стоимостью - 120 долларов и гарнитура у вас. Для многих такое расточительство будет слишком большим ударом по кошельку и мы с вами полностью согласны. Однако, найти конкурента на рыке, который бы давал те же возможности, что и эта модель, при этом с более привлекательной стоимостью, вы просто не сможете. Остается только надеяться, что цена для нашего региона будет более привлекательной и переведут ее разумно.