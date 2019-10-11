Roccat Kone Pure Ultra весит очень мало

Официально представлена совершенно новая игровая мышка Roccat Kone Pure Ultra, которая выделяется на фоне потенциальных конкурентов своим весом — всего 66 грамм. Это крайне интересный продукт, ведь производитель решил использовать новый стиль каркаса и показал совершенно новые технологии производства. В итоге мышка весит очень мало, она практически не ощущается в руке и выглядит крайне привлекательно без каких-либо изъянов в плане внешнего вида. Если вы большой фанат именно легких устройств и не можете представить свою жизнь без такого гаджета, то стоит подождать, пока продукт поступит в продажу. Аналогов на рынке нет и это явно большое преимущество по сравнению с конкурентами. Ждем на территории России в магазинах.