Roccat Renga Boost стоит всего 60 доларов

Официально представлена новая игровая гарнитура Roccat Renga Boost, которую сам производитель называет универсальной. Дело в том, что гарнитура отлично передает звук и предоставляет студийное качество на 50-мм излучателях. Это отличная новость на тот случай, если вы вдруг решите послушать музыку после длительного нахождения в играх. Помимо этого, вы можете играть не только на компьютере, но и на смартфоне, планшете или игровой приставке — просто подключите через 3,5-мм порт наушники к нужному устройству и получите качественное звучание. Это, на самом деле, очень удобно — воткнул наушники в геймпад и играешь себе на диване с удовольствием. Стоимость наушников составляет всего 60 долларов, это не так уж много, чтобы можно было негодовать из-за отсутствия яркой подсветки.