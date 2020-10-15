Roccat Vulcan TKL Pro порадует долгожительностью

В последнее время популярность механических клавиатур заметно выросла, но и конкуренция на рынке тоже заметно подросла, так что многим геймерам теперь нужно еще доказать, что определенная модель лучша другой. Разработчики Roccat Vulcan TKL Pro решили сделать ход конем и заявили, что переключатели в данной модели способны прожить вплоть до 100 миллионов нажатий. Стоит сказать, что у качественных дорогих моделей этот же параметр составляет 80 миллионов нажатий, у более доступных механических клавиатур — 50 миллионов. То есть, производитель действительно предоставляет пользователю уникальное решение. Но, стоит отметить, что на деле разница между 80 и 100 миллионами почти не ощущается, ведь скорее сотрется краска, чем сломается переключатель.